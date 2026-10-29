Москва29 окт Вести.Российско-арабский саммит остается в повестке дня, но ситуация на Ближнем Востоке не позволяет провести его в ближайшее время.

Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Ушакову задали вопрос о том, когда может состояться первый Российско-арабский саммит.

Видите, какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке, она просто не позволяет провести этот саммит в ближайшее время, я так полагаю. Он на повестке дня, но был отложен по понятным причинам рассказал помощник главы РФ

Между тем, он также рассказал, что состав делегации, которая представит Москву на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби пока окончательно не сформирован, но будет определен в ближайшее время. При этом переговоры Россия-США-Украина пройдут точно после 4 ноября, все зависит, в том числе, от обстановки на поле боя.