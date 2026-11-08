Песков объяснил, почему не сделал прививку от гриппа Песков признался, что не делал прививку от гриппа из-за противопоказаний

Москва8 ноя Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не привился от гриппа из-за наличия противопоказаний. Об этом он признался в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам Пескова, прививку делать нужно, поскольку она позволяет снизить риск заболевания.

Нет, я не сделал, у меня есть противопоказания. Если бы я мог, я бы сделал обязательно, потому что действительно, это во многом снижает риск заболевания, а в случае заболевания это облегчает ход течения [болезни]. Это однозначно абсолютно сказал пресс-секретарь российского лидера

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что уже привился от гриппа российской вакциной и хорошо перенес процедуру. Глава государства рассказал, что после инъекции даже не прекращал заниматься спортом.