Москва8 нояВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не привился от гриппа из-за наличия противопоказаний. Об этом он признался в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
По словам Пескова, прививку делать нужно, поскольку она позволяет снизить риск заболевания.
Нет, я не сделал, у меня есть противопоказания. Если бы я мог, я бы сделал обязательно, потому что действительно, это во многом снижает риск заболевания, а в случае заболевания это облегчает ход течения [болезни]. Это однозначно абсолютносказал пресс-секретарь российского лидера
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что уже привился от гриппа российской вакциной и хорошо перенес процедуру. Глава государства рассказал, что после инъекции даже не прекращал заниматься спортом.