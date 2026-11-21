Москва21 ноя Вести.Пик заболеваемости гриппом в эпидемическом сезоне 2026/27 годов с определенной вероятностью придется на январь.

Такой прогноз в разговоре с РИА Новости озвучил академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Предсказать точно мы не можем, но научно обоснованное предположение состоит в том, что в январе будет пиковая заболеваемость вирусами гриппа. Это на 90% так заявил вирусолог

Он напомнил, что максимум заболеваемости гриппом традиционно наблюдается в конце декабря – январе, однако иногда специалисты фиксируют сдвиг продолжительностью до двух месяцев, как в сезоне 2024/25, когда пик пришелся на март.

В предстоящем эпидсезоне ожидается одновременная циркуляция свиного (H1N1) и гонконгского (H3N2) подтипов гриппа А, а также одного из подтипов вируса гриппа типа В, добавил эксперт.

Ранее специалисты Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России предположили, что вирус гриппа может стать возбудителем вероятной новой пандемии в мире.