Москва25 июн Вести.На желание крымчан быть частью России не повлияют никакие украинские провокации. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что с первого дня независимости Украины Крым был ярко выраженным пророссийским регионом.

Они не просто заявляли открыто свою позицию, но и делали очень многое для того, чтобы Крым оказался в составе Российской Федерации. Сейчас даже вот уже трудно вспомнить, но сколько там было политических баталий, физических стычек на улицах, борьба за автономию, борьба за Конституцию и многое другое в надежде на то, что, может быть, сохранение автономии даст в каком-то периоде в условиях демократии провести некий референдум о вхождении в состав России. Но все это было абсолютно бесполезно … Даже ростков демократии уже нет, не то что там на Украине, и в Европе уже, наверное, последние ростки демократии остались. Поэтому крымчане эту свою борьбу вели с самого начала обретения независимости Украины. И, конечно же, никакими ракетно-дронными атаками их позиция, естественно, не поменяется, и они будут бороться за свое право быть в составе России, как говорится, до последнего сообщил Килинкаров

Ранее Килинкаров прогнозировал, что Россия может начать применять против Украины весь имеющийся арсенал тяжелых видов вооружений, в случае провокаций со стороны ВСУ и попытки срыва празднования Дня Победы. Он отметил, что те, кто планирует и собираются принять участие в террористических актах на 9 мая станут мишенью в первую очередь.