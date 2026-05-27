Британский политик Кеньон высказывался в поддержку воссоединения Крыма с Россией

Москва27 мая Вести.Британский политик Роберт Кеньон, который является кандидатом в депутаты парламента от правой партии Reform UK, писал в своих соцсетях посты в поддержку воссоединения Крыма с Россией, сообщает The Telegraph.

Журналисты издания нашли комментарии Кеньона, датированные 2014 годом, где он одобряет действия России, сравнивая их с тем, как действовала Великобритания в вопросе Фолклендских островов.

Я полностью согласен с тем, что Россия была в полном праве сделать то, что она сделала, также как и мы сделали в ситуации с Фолклендскими островами написал Кеньон

Британские власти призвали исключить Кеньона из рядов кандидатов на избрание в парламент, но его партия выступила в защиту своего члена.

Фолклендские острова, расположенные у атлантических берегов Южной Америки, были предметом территориального спора между Великобританией и Аргентиной. В 1982 году между странами вспыхнул вооруженный конфликт, завершившийся победой британской армии.