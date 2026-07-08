"Трамп не простит": Христофору отметил, что заявление Стубба вызовет гнев в США Христофору: слова Стубба о подержке НАТО ударов по России разозлят Трампа

Москва8 июл Вести.Заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что НАТО одобряет украинские удары по России, может привести к жесткой реакции президента США Дональда Трампа. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Стубб искренне верит в собственную ложь, что, мол, Украина сейчас выигрывает на поле боя, поэтому попытается надавить на Трампа, что, очевидно, приведет к жесткой реакции и удару по Украине. Трамп не простит заявил он

Ранее Христофору предрек унижение главе киевского режима Владимиру Зеленскому в ходе встречи с Трампом на саммите НАТО в Анкаре.