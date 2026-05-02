Президент Финляндии надеется донести до Трампа хотя бы "одну из десяти идей" Александр Стубб намерен продвигать интересы Украины в диалоге с Трампом

Москва2 мая Вести.Президент Финляндии Александр Стубб планирует использовать свои рабочие отношения с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения украинского конфликта. Финский лидер выразил надежду, что сможет донести до американского коллеги позицию Хельсинки и Киева.

Стубб подчеркнул, что смотрит на свои возможности трезво.

Я очень реалистичен. Президент Трамп — независимый человек. Если я смогу внести хотя бы одну из десяти идей по поводу конфликта на Украине, это будет хорошо заявил глава Финляндии

При этом Стубб добавил, что "не хочет переоценивать свою роль в беседах с Трампом ни при каких обстоятельствах".