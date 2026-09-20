Москва20 сенВести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в 11.00 мск 21 сентября представит более подробную информацию о предварительных результатах выборов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.
Со свежими силами приходите в 11 часов завтра, мы уже более подробно расскажем о предварительных результатахсказала Памфилова
Она также поблагодарила сотрудников ЦИК и всех специалистов, которые принимали участие в организации работы комиссии в период выборов.
Окончательные же итоги выборов будут подведены не ранее 25 сентября.