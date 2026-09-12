Моди выступил на БРИКС с необычным предложением Моди предложил создать службу экстренной поддержки моряков

Москва12 сен Вести.Премьер-министр председательствующей в БРИКС Индии Нарендра Моди выступил с предложением о создании службы экстренной поддержки моряков. Об этом он заявил, открывая заседание глав государств и правительств стран – членов объединения.

Индийский премьер отметил, что моряки вносят огромный вклад в мировую торговлю, однако в трудные времена им зачастую не хватает поддержки.

Я предлагаю создать "Сеть экстренной поддержки моряков". Она объединила бы морские ведомства и дипломатические представительства соответствующих стран, обеспечивая содействие в таких вопросах, как реагирование на сигналы бедствия, оказание медицинской помощи, оповещение семей и эвакуация сказал он

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили выставку "Иннопром" в Нью-Дели после встречи на полях саммита БРИКС.