Москва12 сенВести.Премьер-министр председательствующей в БРИКС Индии Нарендра Моди выступил с предложением о создании службы экстренной поддержки моряков. Об этом он заявил, открывая заседание глав государств и правительств стран – членов объединения.
Индийский премьер отметил, что моряки вносят огромный вклад в мировую торговлю, однако в трудные времена им зачастую не хватает поддержки.
Я предлагаю создать "Сеть экстренной поддержки моряков". Она объединила бы морские ведомства и дипломатические представительства соответствующих стран, обеспечивая содействие в таких вопросах, как реагирование на сигналы бедствия, оказание медицинской помощи, оповещение семей и эвакуациясказал он
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили выставку "Иннопром" в Нью-Дели после встречи на полях саммита БРИКС.