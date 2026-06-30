Куренков призвал страны ОДКБ принимать согласованные меры по защите от катастроф

Куренков призвал страны ОДКБ согласованно обеспечивать защиту от катастроф Куренков призвал страны ОДКБ принимать согласованные меры по защите от катастроф

Москва30 июн Вести.Государствам – членам ОДКБ необходимо принимать согласованные меры для обеспечения безопасности от природных и техногенных катастроф. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам, любой кризис, включая военные операции и внутригосударственные конфликты, сопровождается риском масштабных техногенных и гуманитарных катастроф, с которыми одному государству справиться крайне сложно.

Система глобальной безопасности коренным образом меняется. В этих условиях государствам – членам ОДКБ необходимо принимать согласованные, коллективные меры по обеспечению безопасности наших стран и региона в целом от природных и техногенных катастроф сказал Куренков в ходе 17-го заседания Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств ОДКБ, которое проходит в Санкт-Петербурге

Министр отметил, что именно поэтому деятельность Координационного совета и всей ОДКБ имеет особое стратегическое значение. Он напомнил, что в число задач организации входят укрепление внешних рубежей, а также совершенствование сил и средств коллективного реагирования на новые вызовы и угрозы.