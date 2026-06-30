Москва30 июнВести.Государствам – членам ОДКБ необходимо принимать согласованные меры для обеспечения безопасности от природных и техногенных катастроф. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.
По его словам, любой кризис, включая военные операции и внутригосударственные конфликты, сопровождается риском масштабных техногенных и гуманитарных катастроф, с которыми одному государству справиться крайне сложно.
Система глобальной безопасности коренным образом меняется. В этих условиях государствам – членам ОДКБ необходимо принимать согласованные, коллективные меры по обеспечению безопасности наших стран и региона в целом от природных и техногенных катастрофсказал Куренков в ходе 17-го заседания Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств ОДКБ, которое проходит в Санкт-Петербурге
Министр отметил, что именно поэтому деятельность Координационного совета и всей ОДКБ имеет особое стратегическое значение. Он напомнил, что в число задач организации входят укрепление внешних рубежей, а также совершенствование сил и средств коллективного реагирования на новые вызовы и угрозы.