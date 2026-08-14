Путин рассказал об итогах учений Тихоокеанского флота на Совбезе РФ

Путин проинформировал Совбез РФ об итогах учений Тихоокеанского флота Путин рассказал об итогах учений Тихоокеанского флота на Совбезе РФ

Москва14 авг Вести.Президент России Владимир Путин проинформировал участников совещания Совета безопасности РФ об итогах учений Тихоокеанского флота.

На совещании присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор ФСБ России Александр Бортников, директор СВР России Сергей Нарышкин, а также первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Президент проинформировал участников совещания об итогах учений Тихоокеанского флота, которые глава государства посетил на этой неделе сообщила пресс-служба президента РФ на официальном сайте

Также в ходе совещания участники обсудили культуру и нравственные ценности. С докладом на мероприятии выступила министр культуры России Ольга Любимова.

Предыдущее совещание главы российского государства с постоянными членами Совбеза РФ состоялось 7 августа. На нем участники обсудили дополнительные меры антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры. Доклад представил Александр Бортников.