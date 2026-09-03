Москва3 сен Вести.Сообщения о возможных заморозках банковских вкладов в России являются не более, чем вбросами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Это просто вбросы какие-то, кстати говоря, довольно глупые. Даже в 2022 году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с известными событиями, и многие вкладчики пошли в банки, чтобы обналичить имеющиеся средства... Даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали сказал Путин

Глава государства отметил, что сегодняшний рост накоплений на вкладах связан только с высокой ключевой ставкой Банка России.

Что касается сегодняшних накоплений, то тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие - люди несут деньги в банк. Ставки понизятся - ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности... Самое главное, что я хочу подчеркнуть, - российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме подчеркнул президент

Ранее Путин заметил, что рост ВВП России за последние три года был стабильно выше среднеевропейского.