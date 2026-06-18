Мирошник назвал ложью заявления омбудсмена Украины об атаке на автобус с детьми Мирошник: заявления омбудсмена Украины об ударе по автобусу являются цинизмом

Москва18 июн Вести.Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец цинично отрицает причастность украинского руководства к удару беспилотника Вооруженных сил Украины по автобусу детской футбольной команды из Белоруссии под Брянском, его высказывания – откровенная ложь. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с ТАСС.

Господин Лубинец, украинский омбудсмен, решил прожевать в очередной раз жвачку о том, что украинская сторона никогда не наносит удары по гражданским объектам и никакого отношения к инциденту с белорусским автобусом тоже, конечно же, не имела отметил Мирошник

Посол также дал совет украинскому омбудсмену, подчеркнув, что иногда лучше промолчать, чем говорить. Мирошник добавил, что террористический удар боевиков ВСУ в Брянской области был вполне конкретен и понятен. По его словам, прикрывать преступления украинской армии очень цинично.

Ранее Мирошник также обвинил Организацию Объединенных Наций (ООН) в игнорировании преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ).