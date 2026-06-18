Москва18 июнВести.Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец цинично отрицает причастность украинского руководства к удару беспилотника Вооруженных сил Украины по автобусу детской футбольной команды из Белоруссии под Брянском, его высказывания – откровенная ложь. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с ТАСС.
Господин Лубинец, украинский омбудсмен, решил прожевать в очередной раз жвачку о том, что украинская сторона никогда не наносит удары по гражданским объектам и никакого отношения к инциденту с белорусским автобусом тоже, конечно же, не имелаотметил Мирошник
Посол также дал совет украинскому омбудсмену, подчеркнув, что иногда лучше промолчать, чем говорить. Мирошник добавил, что террористический удар боевиков ВСУ в Брянской области был вполне конкретен и понятен. По его словам, прикрывать преступления украинской армии очень цинично.
Ранее Мирошник также обвинил Организацию Объединенных Наций (ООН) в игнорировании преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ).