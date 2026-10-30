Мирошник заявил о пробитии бреши в стене пропаганды Украины и Запада Мирошник: связь Лантратовой и Мелании Трамп пробила брешь в пропаганде Запада

Москва30 окт Вести.Коммуникация российского омбудсмена Яны Лантратовой с первой леди США Меланией Трамп пробили брешь в стене пропаганды Украины и Запада. Об этом комментарии ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он отметил, что ключевая позиция в разрушении пропаганды была запущена в рамках переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, а также во взаимодействии Лантратовой и Мелании Трамп.

И вот этот канал коммуникации, Яна Лантратова и Мелания Трамп, они как раз внесли в основном и информационную составляющую: то есть донесение правды, пробивание бреши в вот этой стене пропаганды, которую постарались выстроить украинцы и западники, стремясь рассказать о том, что блокада инспирирована якобы российскими войсками, а Украина здесь вот такая белая, пушистая и никакого отношения к этому не имеет сказал Мирошник

Ранее Лантратова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в организации этой работы.

24 октября старший советник первой леди США Марк Бекман заявил ИС "Вести", что Мелания Трамп выступила инициатором переговоров по прекращению огня в городе Алешки Херсонской области и курировала весь процесс.

Алешки - город на левом берегу Днепра. По сообщению российского президента Владимира Путина, Украина минировала подходы к Алешкам и фактически создавала гуманитарную катастрофу. Для проведения миссии в районе населенного пункта с 27 октября действует режим прекращения огня - до 22:59 1 ноября. Гуманитарная миссия началась в ночь на 30 октября.