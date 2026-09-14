Трамп: страны, не помогавшие США в войне с Ираном, должны возместить убытки

Трамп призвал страны, не помогавшие в войне с Ираном, возместить расходы Трамп: страны, не помогавшие США в войне с Ираном, должны возместить убытки

Москва14 сен Вести.Страны, которые не помогли США в войне с Ираном, должны будут после завершения конфликта возместить Вашингтону понесенные убытки. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, США ведут борьбу за обеспечение транзита нефти через Ормузский пролив скорее ради других, чем для себя.

Страны мира, которые ничем нам не помогли, должны будут - и обязательно это сделают - возместить убытки США, когда этот мошеннический конфликт закончится написал Трамп в соцсети Truth Social

Ранее Трамп заявил, что цены на нефть упадут, как только закончится конфликт США с Ираном, а произойдет это, по его словам, скоро.