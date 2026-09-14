Москва14 сенВести.Страны, которые не помогли США в войне с Ираном, должны будут после завершения конфликта возместить Вашингтону понесенные убытки. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, США ведут борьбу за обеспечение транзита нефти через Ормузский пролив скорее ради других, чем для себя.
Страны мира, которые ничем нам не помогли, должны будут - и обязательно это сделают - возместить убытки США, когда этот мошеннический конфликт закончитсянаписал Трамп в соцсети Truth Social
Ранее Трамп заявил, что цены на нефть упадут, как только закончится конфликт США с Ираном, а произойдет это, по его словам, скоро.