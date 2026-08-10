Трамп: Иран понесет ответственность за смерти в Газе, Йемене, Сирии и Ливане

Трамп обвинил Иран в смертях людей в Газе, Йемене, Сирии и Ливане Трамп: Иран понесет ответственность за смерти в Газе, Йемене, Сирии и Ливане

Москва10 авг Вести.Президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения компенсаций со стороны Ирана призвал Тегеран взять на себя ответственность за разрушения и человеческие жертвы в секторе Газа, Ливане, Сирии, Йемене. Об этом он написал на свой странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер намерен добиться от Исламской Республики компенсаций за погибших американцев и иранских протестующих. Однако в этот список могут войти жертвы и среди населения вышеназванных стран.

Кроме того, в отношении переговоров с Ираном, Иран должен нести ответственность за ущерб и гибель людей в Ливане, Сирии, Йемене и Газе написал Трамп

Он подчеркнул, что вопрос компенсаций будет включен в повестку переговоров между Вашингтоном и Тегераном.