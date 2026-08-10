Трамп заявил о намерении добиться компенсации от Ирана за погибших в конфликтах

Трамп будет добиваться компенсации от Ирана за погибших в конфликтах людей Трамп заявил о намерении добиться компенсации от Ирана за погибших в конфликтах

Москва10 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться от Ирана компенсации за погибших в ходе конфликтов американцев и иранских протестующих. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Заявление Трампа стало ответом на требования Тегерана возместить ущерб, нанесенный американской стороной в ходе вооруженного конфликта. Американский лидер указал, что Исламская Республика ни разу не упоминала об этом на переговорах.

Но это интересная идея, потому что теперь я, в свою очередь, требую компенсации от Ирана за всех людей, которых они убили и тяжело ранили своими придорожными бомбами и в ходе многочисленных конфликтов написал он

Кроме того, глава Белого дома заявил о намерении добиться компенсации за теракт против эсминца USS Cole, произошедший в 2000 году, в результате которого погибли 17 американских военных, несколько десятков получили ранения. Между тем, до этого следователи в Штатах обвиняли в этом происшествии не Иран, а террористическую группировку "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Также Трамп убежден, что выплаты должны получить семьи погибших в Иране участников акций протеста.

Американский лидер добавил, что поручил переговорщикам от США "обязательно включить этот вопрос в любые дальнейшие переговоры".

Ранее Трамп заявил, что США ведут переговоры с Ираном вполсилы.