Трамп восславил Аллаха, комментируя ситуацию в Иране Трамп воздал хвалу Аллаху за разгром Ирана

Москва12 авг Вести.Президент США Дональд Трамп восславил Аллаха за разгром Ирана в ходе конфликта на Ближнем Востоке.

Американский лидер утверждает, что у Исламской Республики якобы не осталось "ни флота, ни военно-воздушных сил", Тегеран не может платить жалование военнослужащим, Корпус стражей исламской революции Ирана "разгромлен и бежит", а руководство страны находится "в лучшем случае в неопределенности".

Все, что у Ирана осталось, по мнению президента США - это "фейковые новости и инфляция в 300%".

Иран - сплошная болтовня и никаких действий, он больше не хулиган Ближнего Востока. Хвала Аллаху! подытожил Трамп в соцсети

Ранее президент США заявил, что Америка держит Ормузский пролив под своим полным контролем и готова атаковать Иран, если увидит любые попытки это поменять.

Американский лидер полагает, что США могут и далее сохранять контроль над Ормузским проливом, и у Ирана не будет возможностей изменить ситуацию.