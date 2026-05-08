Трамп: вышедшие из пролива три эсминца США присоединятся к морской блокаде Ирана

Трамп опроверг нанесение Ираном повреждений эсминцам США в Ормузском проливе Трамп: вышедшие из пролива три эсминца США присоединятся к морской блокаде Ирана

Москва8 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что три американских эсминца, которых иранские военные "выкурили" из Ормузского пролива, присоединятся к морской блокаде Исламской Республики.

С таким утверждением он выступил в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что эсминцы США "только что под огнем успешно вышли из Ормузского пролива" и им не был "нанесен никакой урон".

Эти три эсминца и их замечательный экипаж вновь присоединятся к нашей морской блокаде, являющейся настоящей стальной стеной написал Трамп

Ранее иранский канал Press TV сообщил, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли значительный ущерб трем американским эсминцам и вынудили их покинуть Ормузский пролив.

Как утверждает иранская сторона, атака была проведена в ответ на удары США и Израиля по нескольким городам и портам Исламской Республики.

В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что оно "устранило исходящие угрозы" и нанесло удары по военным объектам в Иране, задействованным в атаке на американских военных.