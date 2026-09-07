Bloomberg: цены на нефть могут достичь $120 при эскалации на Ближнем Востоке

Названы возможные цены на нефть при эскалации в акватории Ближнего Востока Bloomberg: цены на нефть могут достичь $120 при эскалации на Ближнем Востоке

Москва7 сен Вести.Стоимость нефти может достичь 120 долларов за баррель в случае эскалации атак на суда в акватории Ближнего Востока. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка Goldman Sachs.

Как отметил соруководитель отдела глобальных исследований сырьевых товаров банка Даан Струйвен, риск расширения и усиления перебоев в судоходстве в связи с ситуацией на Ближнем Востоке остается высоким.

По прогнозам Goldman Sachs Group Inc., цена на нефть может вырасти до 120 долларов за баррель, если участятся нападения на суда на Ближнем Востоке говорится в публикации

При этом, по словам Струйвена, в случае нормализации экспорта нефти из региона цены на нее могут снизиться до 80 долларов за баррель.

На прошлой неделе сообщалось, что стоимость нефти на мировых биржах продемонстрировала рост более чем на 3%.