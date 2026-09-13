Дмитриев: миру стоит подумать об энергетической безопасности, а не о санкциях

Дмитриев: миру лучше думать не о санкциях, а об энергетической безопасности Дмитриев: миру стоит подумать об энергетической безопасности, а не о санкциях

Москва13 сен Вести.На фоне захвата хуситами Баб-эль-Мандебского пролива, по которому происходят поставки нефти, мировому сообществу следует думать не о санкциях против России, а об обеспечении энергетической и продовольственной безопасности для всех стран. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как мы знаем, буквально пару дней назад хуситы перекрывают, в том числе и второй залив, по которому идет нефть. Поэтому весь мир должен думать сейчас не о санкциях, а должен думать о том, как обеспечить энергетическую и продовольственную безопасность для всех стран и всех граждан мира заявил Дмитриев

Ранее сообщалось, что движение "Ансар Алла" (хуситы) захватило остров Перим, установив тем самым полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом.