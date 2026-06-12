Reuters: Shell и Венесуэла подписали соглашение о добыче газа

Венесуэла заключила пять соглашений с компанией Shell Reuters: Shell и Венесуэла подписали соглашение о добыче газа

Москва12 июн Вести.Британо-нидерландская компания Shell подписала с Венесуэлой пять соглашений, среди которых договор о разработке месторождения блока Лоран, сообщает агентство Reuters.

Эти соглашения позволят Shell выйти на первое место в списке партнеров венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela S. A. (PDVSA) по ключевым энергетическим проектам.

Подписывая эту лицензию на первый этап разработки месторождения Лоран, мы делаем исторический шаг приводит Reuters слова уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес

Между тем Shell намерена уйти с рынка автозаправочных станций (АЗС) Франции из-за низкой прибыльности. По сведениям газеты Le Figaro, решение об уходе продиктовано оптимизацией бизнеса и переориентацией на другие направления.