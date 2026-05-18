Shell решила уйти с рынка АЗС во Франции Le Figaro: Shell планирует прекратить работу во Франции

Москва18 мая Вести.Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell намерена уйти с французского рынка автозаправочных станций из-за низкой рентабельности. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на источник.

Под брендом Shell во Франции работают 85 АЗС. Формально компания не владеет станциями, однако предоставляет услуги и топливо. Ранее деятельность в стране уже свернули BP и ExxonMobil. Так, единственной крупной компанией может остаться TotalEnergies.

Очевидно, что французский климат неблагоприятен для нефтяных гигантов. Компания TotalEnergies, которая ввела ограничения цен на своих автозаправочных станциях, подвергается непрекращающейся критике. Ее англосаксонские конкуренты нашли грозное противодействие этим упрекам: они сворачивают свою деятельность и уходят говорится в тексте

По данным газеты, компания также объясняет решение об уходе оптимизацией бизнеса и переориентацией на другие направления.

Ранее сообщалось, что ситуация с топливом во Франции стремительно ухудшается. Около 20% АЗС столкнулись с дефицитом бензина или дизеля.