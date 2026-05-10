Москва10 мая Вести.Венесуэльское правительство выразило обеспокоенность из-за разлива нефтепродуктов из Тринидада и Тобаго в заливе Пария. Об этом говорится в правительственном коммюнике, опубликованном в Telegram-канале главы МИД Боливарианской республики Ивана Хиля Пинто.

В сообщении подчеркивается, что предварительные технические отчеты подтверждают негативное влияние на морские районы, береговую линию, экосистемы и рыболовецкие общины Венесуэлы.

Правительство Боливарианской Республики Венесуэла выражает международному сообществу обеспокоенность в связи с утечкой нефтепродуктов из Республики Тринидад и Тобаго, которая привела к серьезному ущербу окружающей среде в заливе Пария и прибрежных районах штатов Сукре и Дельта-Амакуро говорится в заявлении

Отмечается, что венесуэльское правительство продолжит предпринимать все необходимы меры для защиты пострадавших экосистем.

