Эксперт заявил об ослабшем влиянии ОПЕК и ОПЕК+ на мировой рынок нефти Эксперт Андрианов отметил ослабление влияния ОПЕК и ОПЕК+ на мировой рынок нефти

Москва8 сен Вести.Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее расширенный формат ОПЕК+ значительно утратили влияние на мировой рынок на фоне ближневосточного конфликта. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов.

По словам эксперта, тенденция к снижению влияния организации наблюдалась еще до начала кризиса, а после событий на Ближнем Востоке организация фактически перестала быть регулятором рынка. Ситуация также усугубилась после выхода из ОПЕК и ОПЕК+ Объединенных Арабских Эмиратов.

ОПЕК, ОПЕК+ значительно ослабили свое влияние. Еще до начала кризиса было очевидно, что влияние этой организации падает, а после начала боевых действий любые решения ОПЕК остаются исключительно бумажными. То есть сейчас вроде как ОПЕК перешла к политике восстановления добычи, но это произошло еще более года назад. Естественно, те объемы, которые она вроде как обещает поставить на рынок, остаются запертыми в Персидском заливе. Поэтому сейчас ОПЕК никак не может влиять на ситуацию, она просто плывет по течению. Тем более что организация ослаблена за счет выхода из нее Объединенных Арабских Эмиратов заявил Андрианов

Эксперт также отметил, что позиции организации могут стать еще хуже с выходом Венесуэлы.

Также Венесуэла обещает выйти из этой организации, хотя Венесуэла и не входит в систему квот ОПЕК+, но тем не менее это будет серьезный психологический удар для организации, если, конечно, это действительно произойдет. Поэтому сейчас роль регулятора принадлежит не ОПЕК и не ОПЕК+, а именно Китаю отметил специалист

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о своем выходе из ОПЕК и ОПЕК+ в апреле этого года. Решение вступило в силу 1 мая.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Венесуэла рассматривает возможность выхода из Организации стран – экспортеров нефти.