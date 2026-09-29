В Киеве после мощного ракетного удара начались пожары "РВ": по Киеву нанесен удар гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

Москва29 сен Вести.По Киеву в ночь на 29 сентября был нанесен очередной мощный ракетный удар, в ходе которого могли применяться гиперзвуковые ракеты "Циркон", в городе начались пожары. Об этом сообщает RG.RU со ссылкой на ТАСС и канал "Военкоры Русской Весны" в мессенджере MAX.

Незадолго до этого украинские СМИ и Telegram-каналы проинформировали о новых взрывах в Киеве и объявленной в столице Украины воздушной тревоге. Подробности не сообщались.

Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых "Цирконов". Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание — в Жулянах отмечается в публикации "РВ"

Очевидцы также сообщили о взорвавшемся беспилотнике в Печерском районе украинской столицы, где находится здание Верховной Рады. Военкоры добавили, что наряду с этим Киев и область продолжают атаковать беспилотники "Герань", также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

Днем 28 сентября стало известно о мощном взрыве в центральной части Киева и о масштабном возгорании в здании Национальной академии наук.