Москва28 июлВести.Сотрудник может уйти с работы во время обеденного перерыва в соответствии с правилами внутреннего распорядка компании. Об этом сообщил Минтруд в своем канале в MAX.
Во время обеда работник свободен от своих трудовых обязанностей, уточнили в ведомстве. Гражданин имеет право пообедать, совершить прогулку в ближайшем парке или распорядиться перерывом по своему усмотрению.
Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка вашей организацииследует из сообщения
Отмечается, что если условия работы не позволяют обеспечить перерыв, то руководство обязано предоставить возможность для отдыха и приема пищи в рабочие часы.
Ранее руководитель международной консалтинговой компании Анастасия Зайцева рассказала, можно ли отказаться от перерыва и уйти с работы раньше.