В Минтруде напомнили о праве сотрудников покидать рабочее место в обед Минтруд: сотрудник имеет право покинуть рабочее место во время обеда

Москва28 июл Вести.Сотрудник может уйти с работы во время обеденного перерыва в соответствии с правилами внутреннего распорядка компании. Об этом сообщил Минтруд в своем канале в MAX.

Во время обеда работник свободен от своих трудовых обязанностей, уточнили в ведомстве. Гражданин имеет право пообедать, совершить прогулку в ближайшем парке или распорядиться перерывом по своему усмотрению.

Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка вашей организации следует из сообщения

Отмечается, что если условия работы не позволяют обеспечить перерыв, то руководство обязано предоставить возможность для отдыха и приема пищи в рабочие часы.

Ранее руководитель международной консалтинговой компании Анастасия Зайцева рассказала, можно ли отказаться от перерыва и уйти с работы раньше.