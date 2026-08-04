Депутат Ильтяков: полноценность человека – в гармонии мужского и женского начал

Депутат Ильтяков объяснил свое заявление о неполноценности женщины без мужчины Депутат Ильтяков: полноценность человека – в гармонии мужского и женского начал

Москва4 авг Вести.Депутат Госдумы Александр Ильтяков пояснил в разговоре с RT свои слова о неполноценности женщины без мужчины, которые ранее вызвали обсуждение в сети.

Внимание пользователей привлекло заявление Ильтякова, сделанное во время ток-шоу, посвященного вопросам демографии. Он высказал мнение, что женщина без мужчины неполноценна, а мужчина без женщины – инвалид.

Ильтяков пояснил, что имел в виду гармонию мужского и женского начал, при котором, по его словам, возникает полноценное состояние человека.

Гармония в природе, гармония с Создателем – вот это и есть понятие полноценного человека, состояние двух – мужского и женского – начал сказал Ильтяков

Депутат отметил, что в семье между мужчиной и женщиной возникает близкая связь, а рождение детей формирует полноценную семью.