Москва4 авгВести.Депутат Госдумы Александр Ильтяков пояснил в разговоре с RT свои слова о неполноценности женщины без мужчины, которые ранее вызвали обсуждение в сети.
Внимание пользователей привлекло заявление Ильтякова, сделанное во время ток-шоу, посвященного вопросам демографии. Он высказал мнение, что женщина без мужчины неполноценна, а мужчина без женщины – инвалид.
Ильтяков пояснил, что имел в виду гармонию мужского и женского начал, при котором, по его словам, возникает полноценное состояние человека.
Гармония в природе, гармония с Создателем – вот это и есть понятие полноценного человека, состояние двух – мужского и женского – началсказал Ильтяков
Депутат отметил, что в семье между мужчиной и женщиной возникает близкая связь, а рождение детей формирует полноценную семью.