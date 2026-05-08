Сенатор Алтабаева предложила отказаться от термина "старородящая" В Совфеде рекомендовали не называть будущих мам "старородящими"

Москва8 мая Вести.Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева высказалась против использования термина "старородящая" в общении с будущими матерями и в медицинской документации.

В комментарии ТАСС Алтабаева пояснила, что это определение звучит неприятно для женщин и не соответствует современным подходам к гуманному ведению беременности.

Врачи в обиходе могут употреблять те термины, которые для них привычные и, скажем, необходимые, но для слуха женщины, которая заводит малыша, "старородящая" – это, конечно, [звучит] неприятно... Лучше такой термин, с моей точки зрения, в разговоре с будущей мамой не употреблять сказала она

Сенатор подчеркнула, что учет физического состояния женщины важен и необходим, но гуманное отношение к будущей матери должно быть превыше всего.

Алтабаева также предложила не делать соответствующую отметку ни в бумажной, ни в электронной карте пациентки, чтобы она не была общедоступна.

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