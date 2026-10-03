В ближайшие годы центров женского здоровья в Москве станет больше Ракова: в Москве продолжат открывать центры женского здоровья

Москва3 окт Вести.В ближайшие годы в Москве планируется открыть как можно больше центров женского здоровья, на данный момент работают 20 таких учреждений. Об этом ИС "Вести" сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за последние несколько лет количество прикрепившихся к амбулаторным центрам увеличилось на половину.

На сегодняшний день таких центров в городе уже работает 20. В ближайшие несколько лет мы закончим реализацию этой программы и во всех уголках нашего города будут такие современные центры женского здоровья. Но уже сейчас мы видим, что они нравятся нашим женщинам. Только за последние три года количество прикрепившихся к нашим амбулаторным центрам, по сути дела, увеличилось на 50% отметила Ракова

Ранее глава общества акушеров-гинекологов Владимир Серов рассказал, как родить в 60 лет.