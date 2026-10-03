Врач гинеколог Жукова рассказала, как москвичек от 25 лет готовят к материнству

Врач: пациентки от 25 лет получают автоматическое направление на анализ АМГ Врач гинеколог Жукова рассказала, как москвичек от 25 лет готовят к материнству

Москва3 окт Вести.Пациентки в возрасте от 25 до 39 лет получают автоматическое направление на сдачу крови на антимюллеров гормон (АМГ) для возможной подготовки к материнству. Об этом ИС "Вести" рассказала врач акушер-гинеколог Центра женского здоровья Софья Жукова.

Жительницы Москвы уже могут принять участие в программе "Стану мамой". Проект позволяет женщинам получить точную оценку своего репродуктивного потенциала и спланировать беременность.

Всем пациенткам от 25 до 39 лет включительно автоматически открывается направление на сдачу крови на АМГ. Это первый и принципиально важный этап данной программы. Для того чтобы направление появилось, пациентка должна быть прикреплена к Центру женского Здоровья и иметь полис обязательного медицинского страхования города Москвы пояснила Жукова

Пробирки с биоматериалом для определения AMГ направляют в Московский центр лабораторных исследований. В сутки сюда поступает до 5 000 таких проб. Сортировать пробирки помогают роботизированные устройства. Само исследование тоже происходит без участия человека.