Минтруд раскрыл, сколько многодетных семей проживают в РФ Минтруд: более 3,05 млн многодетных семей проживают в России

Москва29 ноя Вести.Более 3,05 миллиона многодетных семей, согласно данным реестра о многодетных семьях, проживают на сегодняшний день в России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

Реестр многодетных семей начал работу в июле 2024 года для того, чтобы семья могла просто и легко, без справок, пользоваться своим статусом.

На сегодня реестр многодетных семей включает уже более 3,05 миллиона многодетных семей сказано в сообщении

В пресс-службе ведомства уточнили, что увеличение числа многодетных семей почти на 30% с 2024 года стало результатом устойчивой численности третьих рождений и корректного и полного учета многодетных семей.

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