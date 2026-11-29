В самой большой семье в Москве воспитывается 15 детей

В Москве живут 145 семей с десятью и более детьми В самой большой семье в Москве воспитывается 15 детей

Москва29 ноя Вести.В Москве проживают 145 семей с десятью и более детьми, в их числе семья-рекордсмен, в которой воспитывается 15 ребятишек. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

Еще в трех семьях города растут по 14 детей, в двух - по 13 детей, отметили в ведомстве. По 12 детей растут в 21 семье, а по 11 детей воспитывает 30 семей. Также в Москве проживает 89 семей, в которых растут по 10 детей приводит данные ведомства РИА Новости

Согласно статистике департамента, в настоящее время в Москве 255 тысяч семей, в которых воспитывается около 649 тыс. детей.

В Москве наблюдается значительный рост числа многодетных семей (трое и более детей). За 15 лет их количество увеличилось в четыре раза отметили в пресс-службе ведомства

В департаменте обратили внимание, что для многодетных семей в Москве создан широкий спектр мер поддержки, включая ежемесячные выплаты и льготы на оплату ЖКУ.