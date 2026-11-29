Омбудсмен Лантратова призвала заботиться о матерях и говорить им о любви

Лантратова пожелала матерям благополучия и призвала заботиться о них Омбудсмен Лантратова призвала заботиться о матерях и говорить им о любви

Москва29 ноя Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поздравила женщин с Днем матери и призвала заботиться о них и говорить о любви.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября.

Берегите своих мам! Говорите им о любви каждый день. Заботьтесь о них и поддерживайте. Мама — это тот человек, чьё право быть счастливой и любимой мы должны защищать каждый день написала Лантратова в мессенджере MAX

Она поблагодарила матерей за терпение и за свет, который они дарят миру.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала всем мамам здоровья, благополучия и радости от успехов детей.