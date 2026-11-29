Москва29 нояВести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поздравила женщин с Днем матери и призвала заботиться о них и говорить о любви.
День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября.
Берегите своих мам! Говорите им о любви каждый день. Заботьтесь о них и поддерживайте. Мама — это тот человек, чьё право быть счастливой и любимой мы должны защищать каждый деньнаписала Лантратова в мессенджере MAX
Она поблагодарила матерей за терпение и за свет, который они дарят миру.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала всем мамам здоровья, благополучия и радости от успехов детей.