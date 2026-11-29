Москва29 ноя Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил матерей с Днем матери, который отмечается в России 29 ноября. Видео с поздравлением опубликовано в его канале в MAX.

Мама для нас самый близкий человек, давайте сделаем так, чтобы наши мамы как можно дольше жили и как можно больше получали радости от детей. И самое главное, чтобы мама всегда была рядом, какими мы взрослыми бы не были сказал он

Спикер Госдумы также пожелал матерям долгих лет жизни, тепла и любви.

Ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что с 2022 года звание "Мать-героиня" присвоили 276 россиянкам. В ведомстве напомнили, что это звание получают женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей.