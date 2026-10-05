Социолог рассказал, с какого возраста необходимо готовиться к семейной жизни Социолог Таланов отметил необходимость подготовки к семейной жизни со школы

Москва5 окт Вести.Рассказывать об институте семейной жизни и начинать подготовку к ней необходимо еще со школы. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил член Российского общества социологов Сергей Таланов.

По его словам, основными причинами разводов становятся материально-бытовые трудности, измены, насилие и алкоголизм, а также деструктивная ревность. Чтобы предупредить развитие подобных ситуаций во взрослом возрасте, детям нужно подробно рассказывать об институте семьи и готовить к совместной жизни.

Надо готовить к институту семьи и брака. Не просто там в обществознании рассказать функции семьи… Надо готовить еще в школе и объяснять, какая ответственность на мужчине, что делает женщина и так далее. Фильмы показывать, правильную рекламу, законодательно закрепить права женщин и мужчин и так далее. То есть это комплексно надо решать считает социолог

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников делился мнением, что основой по-настоящему крепкого брака является преданность и готовность пожертвовать собой ради близкого.