Москва24 окт Вести.Сохранение традиций актуально во все времена, ведь каждому человеку необходима надежная опора и поддержка близких людей на жизненном пути. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал психолог Андрей Дорожкин.

Он подчеркнул ценность семейных традиций.

[Традиции], конечно, нужны, потому что мы люди, и нам нужны другие люди, чтобы мы чувствовали себя теми, кем нам хочется быть; чтобы мы знали, кто мы есть, а мы знаем, кто мы есть, когда у нас есть некая протяженность между прошлым, настоящим и будущим. Вот в этот момент человек действительно знает, кто он есть, откуда он пришел, каковы его корни, на что он может опираться, что с ним сейчас и куда он идет дальше объяснил специалист

Семейные традиции приходят и уходят, но какая-то их часть должна быть обязательно сохранена, отметил психолог.

Семейные [традиции] должны быть. То есть мы пришли на день рождения, мы всей семьей собираемся. Вы можете побыть там час–полтора, потом уйти по своим делам, но прийти туда обязательно нужно. Это нужно в каждой семье внедрять, чтобы они (традиции - прим. ред.) были, и воспитывать с самого детства. Тогда это будет восприниматься совсем по-другому добавил Дорожкин

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