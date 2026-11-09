Москва9 ноя Вести.Психотерапевт Алексей Вилков рассказал в беседе с RT, что живое общение значимо для психологического благополучия человека, а у пожилых людей работает еще и как дополнительная тренировка когнитивных функций.

Человек - социальное существо, он по своей природе нуждается в общении. При живом общении всегда есть обмен эмоциями, это проявление чувств, это как раз дает возможность выговориться, поделиться наболевшим заявил он

По словам Вилкова, такое общение приносит и приятные эмоции, за счет которых вырабатываются эндорфины - гормоны удовольствия. Эксперт подчеркнул, что особенно полезно оно при любых неврозах. При усталости и неврастении живой приятный разговор, по его словам, помогает отвлечься, снять напряжение и усталость.

При депрессии контакт с близкими способен улучшить общее состояние и помочь выйти из негативных переживаний, продолжил специалист.

Сильнее всего, отметил собеседник RT, живое общение действует при тревожности: во время контакта она уменьшается, когда человек делится переживаниями, получает отклик и отвлекается.

Отдельно Вилков выделил пожилых людей, для которых общение вживую является и тренировкой когнитивных функций.

Если они остаются дома одни и не разговаривают с близкими, функции памяти могут постепенно уменьшаться, а при живом общении и положительных эмоциях память активизируется: они вспоминают отдельные моменты из прошлого, делятся этими воспоминаниями, и это улучшает их общие когнитивные функции, заключил он.