Москва7 окт Вести.Для экологичного завершения отношений стоит использовать прямые формулировки от первого лица. Об этом рассказал психолог Родион Чепалов в беседе с "Абзацем".

Эксперт подчеркивает, что оптимальным форматом является личная беседа.

По его словам, главное правило экологичного расставания - не оставлять партнеру ложной надежды на воссоединение. Идеальный сценарий: разговор с глазу на глаз в спокойной обстановке. Однако, если есть вероятность агрессивной реакции, допустимо сообщить о разрыве по телефону или в сообщении.

Ясные фразы от первого лица: "Я принял решение закончить наши отношения", "Понимаю, что тебе будет больно это слышать, но не хочу обманывать", "Благодарен за хорошее, что между нами было, но продолжать отношения не хочу" [могут помочь] пояснил специалист

Психолог рекомендует при объяснении причин расставания избегать обвинений и говорить конкретно о своих чувствах. Например, вместо фразы "Ты скучный" лучше сказать: "Мне не хватает близости, которая для меня важна".

Также специалист предостерегает от использования фразы "Давай останемся друзьями", если на самом деле инициатор разрыва этого не планирует. Подобные слова могут дать ложную надежду и сделать процесс расставания более болезненным для партнера.

Психолог отмечает, что если партнер просит о еще одном шансе, а решение о разрыве уже окончательно принято, важно сохранять спокойную и последовательную позицию. Следует мягко, но твердо повторять: вы слышите его желание попробовать все заново, однако ваше решение остается неизменным.

Эксперт подчеркивает, что после такого разговора необходимо избегать эмоциональных колебаний - не стоит писать бывшему партнеру по ночам или поддерживать интимную близость просто по привычке. Истинная экологичность в этой ситуации проявляется в уважении к чувствам другого человека и в четком обозначении собственных границ.