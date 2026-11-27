Психолог объяснила, важно ли сжигать подарки после расставания Психолог Процветова: после расставания подарки от экс-партнера нужно убрать

Москва27 ноя Вести.После расставания подарки от экс-возлюбленного следует убрать подальше, но необязательно от них окончательно избавляться – стоит отложить принятие решение по этому вопросу. Такое мнение выразила психолог Анастасия Процветова в комментарии изданию NEWS.ru.

По ее словам, из-за фотографий, подарков, оставленных вещей может создаваться ощущение, что партнер все еще присутствует в жизни. Психолог заявила, что важно понимать, что расставание – не только прекращений отношений, но и переживание потери. Как сказала специалист, даже если решение разойтись было обоюдным, все равно нужно время, чтобы завершить эту историю на уровне эмоций.

Психолог посоветовала обязательно убрать с глаз вещи, напоминающие о бывшем партнере, а фотографии перенести в отдельную папку.

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