Росстат: доля россиян с доходами ниже границы бедности сократилась

Доля россиян с доходами ниже границы бедности снизилась с начала года Росстат: доля россиян с доходами ниже границы бедности сократилась

Москва9 сен Вести.Доля населения с доходами до границы бедности снизилась во II квартале и составила 7% жителей России, сообщает Росстат.

Во II квартале 2026 года граница бедности составила 17 816 руб. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 7,0% жителей страны. По сравнению со II кварталом 2025 года доля населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 0,4 п. п. говорится в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что главным фактором, способствующим подобной динамике, стало повышение доходов граждан. Оно объясняется ростом заработной платы и социальных выплат.

Ранее в Росстате рассказали, как изменилась продолжительность рабочего дня в России.