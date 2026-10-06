Эксперт объяснил, почему молодежь стала больше уважать богатых людей Эксперт объяснил рост уважения к богачам переходом в рыночную экономику

Москва6 окт Вести.Рост уважения к богатым людям со стороны молодежи связан с переходом России к рыночной экономике. Об этом заявил социолог, психолог, управляющий партнер консалтинговой компании "Психея" Алексей Муразанов.

В интервью KP.RU он пояснил, что главная причина кроется в смене поколений.

В 2001-м был еще флер прекрасного социализма ... И бытовало выражение "коммерс поганый". В советское время цеховиков (подпольных предпринимателей) и спекулянтов сажали в тюрьму, давали серьезные сроки. Это было страшно и обидно. Если кто-то выделялся, это вызывало зависть, недоверие и подозрение, что он подворовывает. Если коммерсант, то точно спекулянт и вор сказал эксперт

По словам Муразанова, за 25 лет в стране уже сменилось поколение, и сейчас молодые люди зачастую вынуждены обеспечивать себя сами. Из-за этого предпринимательство превратилось в некий вид таланта человека, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что за 25 лет в России выросла вдвое доля граждан, уважающих состоятельных людей.