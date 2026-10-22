Названы причины роста доходов россиян более чем на 30% за 5 лет Экономист Щербаченко: низкий уровень безработицы повлиял на рост доходов россиян

Москва22 окт Вести.Низкий уровень безработицы в России является одной из причин роста реальных доходов российских граждан более чем на 30% в течение пяти лет. Об этом в беседе с KP.RU заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

Эксперт напомнил, что уровень безработицы в России держится на минимальной отметке.

Второй причиной увеличения доходов россиян Щербаченко назвал дефицит кадров. Он пояснил, что нехватка специалистов заставляет работодателей повышать заработные платы с целью привлечения и удержания персонала. Эксперт также обратил внимание, что спрос на высококвалифицированных специалистов на фоне развития экономики и технологий возрастает.

Кроме того, по словам Щербаченко, на рост доходов оказало влияние повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей.

Ранее вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов заявил, что реальные доходы россиян за последние 5 лет возросли более чем на 30%.