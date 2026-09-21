Москва21 сен Вести.Золото как инвестиционный инструмент в понимании россиян набирает популярность и занимает второе место по надежности инвестирования после недвижимости. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор компании "Росвексель" Осман Кабалоев.

По оценкам компании, каждый 15-й россиянин сегодня фактически владеет золотом.

Россияне начинают все чаще выбирать золото. При этом золото в понимании россиян как инвестиционного инструмента только набирает силу. При этом, согласно исследованиям, в понимании россиян золото занимает второе место по надежности инвестирования после недвижимости, но… фактически владеет золотом каждый пятнадцатый гражданин страны сообщил он

Кабалоев назвал необходимые условия, чтобы инвестирование в золото набирало популярность среди граждан.

Нужно снижать барьеры… для входа, то есть давать доступ приобретать золото с минимального объема… Создавать удобную, понятную инфраструктуру – это полная возможность онлайн-покупки металла, возможность удобного и комфортного хранения и возможность обратной продажи, то есть обратный выкуп золота. Это один из важнейших факторов развития отрасли объяснил он

Также глава Росвекселя оценил перспективу золота стать привычным инструментом накопления для россиян, как банковский вклад.

Мы в это верим, мы будем прилагать усилия для того, чтобы обеспечить удобство получения, удобство приобретения, удобство хранения и комфорт при обратной реализации. Это все популяризирует золото как актив для инвестирования… По оценкам Минфина, 3,5 триллиона рублей наших граждан вложено в криптовалюты. Мы будем стремиться, чтобы мы как минимум догнали этот объем, говоря о золоте подытожил Кабалоев

Ранее сообщалось, что золото возглавило список самых прибыльных инструментов на российском финансовом рынке в августе 2026 года – доходность вложений увеличилась на 17,4% в месячном выражении.