Банк России назвал самый доходный инструмент на финансовом рынке ЦБ: золото стало самым доходным инструментом на российском финрынке

Москва15 сен Вести.Золото возглавило список самых прибыльных инструментов на российском финансовом рынке в августе 2026 года, отмечено в "Обзоре рисков финансовых рынков" от Банка России.

Так, доходность вложений в золото увеличилась в августе на 17,4% в месячном выражении.

Самыми доходными инструментами российского рынка в августе стали золото, депозиты, номинированные в иностранной валюте, замещающие облигации и криптовалюты отмечает ЦБ

Золото показало также наибольшую полную доходность за последние 12 месяцев.

ЦБ подготовил проект основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Документ направлен президенту Владимиру Путину.

Старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Борис Блохин заявил, что биржа ожидает притока новых денег после увеличения с 14 сентября продолжительности основной торговой сессии на один час.