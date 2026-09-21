В Росвекселе рассказали о новом способе инвестировать в золото Росвексель: "Золотой сертификат" не имеет аналогов в мире

Москва21 сен Вести."Золотой сертификат", аналогов которому нет в мире, меняет отношение клиентов к золоту как к инвестиции. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал генеральный директор компании "Росвексель" Осман Кабалоев.

По его словам, помимо приобретения физического золотого слитка, клиенты могут воспользоваться услугой по приобретению драгоценного металла онлайн.

"Золотой сертификат" – это возможность приобретения слитка. То есть сегодня клиент, покупая слиток, выбирает дюрацию своего сертификата – это 3, 6, 9 или 12 месяцев. При этом, покупая сертификат на срок 12 месяцев, он получает дисконт в размере 5%. И по окончании срока сертификата у клиента есть право выбора: получить физический слиток с доставкой, пролонгировать сертификат или получить возврат денежных средств рассказал Кабалоев

Также глава Росвекселя сообщил о росте популярности золота в качестве инвестиционного инструмента среди россиян.