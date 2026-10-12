Москва12 октВести.Приложения банков позволяют владельцам iPhone в России открыть счет цифрового рубля несмотря на ограничения Apple. Об этом заявила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.
По ее словам, которые приводит KP.RU, для получения подходящего приложения необходимо обратиться в поддержку банка.
Ряд банков через свои мобильные приложения уже дают возможность открывать счета цифрового рубля владельцам айфоновсказала Кахруманова
Зампред ЦБ РФ выразила надежду, что в будущем проблема с установкой приложения для цифрового рубля решиться.
11 октября сообщалось, что в России больше половины родителей хотели бы использовать цифровой рубль для контроля карманных расходов своих детей.