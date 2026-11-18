Стоимость золота опустилась ниже $3800 за унцию после заявлений ФРС США

Золото подешевело до минимума с сентября 2025 года Стоимость золота опустилась ниже $3800 за унцию после заявлений ФРС США

Москва18 ноя Вести.Стоимость золота опустилась ниже 3800 долларов за тройскую унцию впервые с сентября 2025 года, сообщило агентство Bloomberg.

Цены на золото впервые с сентября 2025 года упали ниже $3 800 за унцию после того, как представители Федеральной резервной системы США высказались за дальнейшее повышение ключевой ставки для борьбы с устойчивой инфляцией говорится в публикации

Представитель компании Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофер Вонг в беседе с агентством отметил, что рынок, вероятно, будет сохранять осторожность в отношении золота в ближайшее время.

Для золота сейчас складывается непростая ситуация, особенно с учетом того, что покупательский интерес по-прежнему остается слабым сказал Вонг

5 ноября биржа Comex сообщала, что стоимость декабрьских фьючерсов на золото превышала 4150 долларов за тройскую унцию.