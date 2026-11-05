Стоимость золота на бирже Comex превысила $4100 за тройскую унцию

Стоимость золота на Comex поднялась выше $4100 Стоимость золота на бирже Comex превысила $4100 за тройскую унцию

Москва5 ноя Вести.Цена фьючерсов на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex впервые с 22 октября превысила 4100 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют статистические данные площадки.

Позже котировки преодолели отметку в 4150 долларов – впервые с 21 октября.

К 03.30 мск контракт подорожал на 4,16%, до 4104,4 долларов. К 04.00 мск его стоимость составила 4100,2 долларов (+4,06%).

К 06.54 мск цена достигла 4152,9 долларов за унцию (+5,39%), а к 07.10 мск скорректировалась до 4150,7 долларов (+5,34%).