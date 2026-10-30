Стоимость золота второй раз за день обновила минимум с ноября 2025 года

Золото дешевеет: фьючерс впервые с осени 2025 года упал ниже $3900 Стоимость золота второй раз за день обновила минимум с ноября 2025 года

Москва30 окт Вести.В пятницу, 30 октября, стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже отметки 3900 долларов за тройскую унцию. Это произошло впервые с 3 ноября 2025 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 20:08 мск фьючерс подешевел до 3899,60 доллара за унцию, что соответствует снижению на 3,27%. Спустя несколько минут, в 20:13 мск, падение ускорилось: цена достигла 3898,40 доллара (-3,3%).

Отмечается, что это уже второе за день снижение золота до минимальных значений. Ранее, в 16:07 мск, металл впервые с 4 ноября 2025 года торговался на уровне 3948,3 доллара за тройскую унцию.

Ранее сообщалось, что Минфин увеличит покупки валюты и золота с 2,5 млрд до 12,7 млрд рублей в день.